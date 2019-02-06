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Почти 50 нарушений в содержании теплотрасс Подмосковья удалось устранить в январе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2019, 14:41
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что с начала текущего года Госадмтехнадзор помог устранить 49 нарушений в содержании теплотрасс в Подмосковье.
В рамках надзорной деятельности сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проводят сезонную операцию «Теплотрасса», которая нацелена на контроль за состоянием наземных объектов теплоснабжения и прилегающих к ним территорий.
Отмечается, что за первый месяц 2019 года благодаря действиям инспекторов ведомства устранено 49 повреждений на участках теплосети в 36 муниципальных образованиях Подмосковья. По три дефекта изоляции на участках теплотрассы было устранено в городских округах Коломенский, Павловский Посад, Ликино-Дулево и Наро-Фоминский.
В Озерах, Чехове, Богородском и Балашихе также была восстановлена целостность двух наземных участков теплотрассы в каждом муниципалитете.
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