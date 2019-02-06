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Экс‑глава предприятия ЖКХ в Ступине получил 2 года условно за гибель ребенка на площадке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2019, 14:44
Как сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в городском округе Ступино бывший начальник хозяйства муниципального унитарного предприятия признан виновным в халатности, повлекшей гибель ребенка на детской площадке.
Отмечается, что бывший начальник хозяйства МУП «Производственно-технического объединения ЖКХ» признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 8-летней девочки на детской игровой площадке. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.
Следствие выяснило, что бывший начальник хозяйства МУП ПТО ЖКХ не обеспечил надлежащего исполнения своих должностных обязанностей по техническому обслуживанию и эксплуатации детского игрового комплекса – качелей «Гамак».
На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.
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