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Формат участия депутатов Госдумы в проведении региональных недель в Подмосковье изменится
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2019, 19:11
Как проинформировала пресс-служба Московской областной думы, что в Мособлдуме предлагают изменить формат участия депутатов Госдумы в проведении региональных недель и активнее привлекать федеральных коллег к участию в совместных мероприятиях.
В четверг в Мособлдуме состоялось . Повестка была посвящена обсуждению взаимодействия депутатов областного уровня с коллегами из федеральных и муниципальных парламентов.
Как отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции Игорь Брынцалов на заседании фракции «Единая Россия», что наша задача – поднимать местную проблематику на федеральный уровень. Именно анализ и поиск решений по региональной повестке должен стать главным смыслом работы фракций «Единая Россия». Для этого мы будем ежемесячно предлагать повестку региональных недель, готовить предложения по работе депутатов Госдумы на тех территориях, где есть запрос населения, где необходимы решения федерального уровня.
Руководитель фракции отметил, что есть запрос на «установление в местных советах единого дня проведения заседаний фракций «Единая Россия» с обязательным участием региональных депутатов».
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