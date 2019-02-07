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УК из Павловского Посада оштрафовали на 40 тыс руб из‑за плохого содержания газовой трубы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2019, 19:16
Как проинформировало надзорное ведомство, что управляющая организация «Жилой дом» из Павловского Посада исполнила требование Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования в доме №29 по улице Фрунзе.
При внеплановой проверки жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов нарушений штукатурно-окрасочного слоя, а именно деструктивной коррозии на наружном газопроводе многоквартирного дома.
Как отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных происшествий. В частности, проводятся регулярные проверки состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
В отношении АО «УК «Жилой дом» возбуждено административное производство о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Мерой административного наказания стал штраф на сумму 40000 рублей.
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