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Посылки с подарками направили солдатам‑срочникам из Шатуры в преддверии 23 Февраля
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2019, 19:19
Как сообщила пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России», что в подмосковной Шатуре в 16-й раз прошла акция «Посылка земляку», которая приурочена ко Дню защитника Отечества.
Отмечается, что подарки получают все молодые люди, призванные на службу Вооруженных сил Российской Федерации с территории муниципалитета. В этом году к отправке приготовили 220 посылок и поздравлений от главы городского округа Андрея Келлера и благочинного Шатурского церковного округа Владислава Решетникова.
Посылка прошла тщательный контроль и укомплектована всем необходимым. Некоторые родители также положили небольшой подарок от себя. При этом все чаще к поздравлениям присоединяются жители городского округа.
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