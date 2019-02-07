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В Сергиево‑Посадском районе приступили к строительству спорткомплекса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2019, 19:21
Как сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора региона, что началось строительство спортивного комплекса в поселке Богородское Сергиево-Посадского района Подмосковья.
Заказчиком объекта выступает АО «Загорская ГАЭС-2». Плановое завершение строительства – I квартал 2022 года.
Как отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, что комплекс сооружений предназначен для соревнований и тренировочных занятий по гребле на байдарках и каноэ.
Он добавил, что комплекс предполагает строительство двух каналов – длинного соревновательного и короткого тренировочного.
По его словам, протяженность длинного канала по оси составит 339 метров, а ширина по дну – 10 метров. Также общая протяженность короткого канала по оси составит 128 метров, ширина по дну – 8 метров.
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