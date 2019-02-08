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Около 2,3 тыс жителей Подмосковья трудоустроили через службу занятости с начала 2019 года

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Февраля 2019, 13:14

Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой, что с начала текущего года в Московскую областную службу занятости населения подали 21000 заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости, всего за этот период были трудоустроены почти 2300 человек.

Забралова отметила, что из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 6700 человек, за информацией о положении на рынке труда – 9500 человек, за профессиональной ориентацией – 5100 человек.

Заявленная работодателями потребность в работниках в январе 2019 года составила 14 тысяч вакансий, причем 78% – по рабочим профессиям.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец января 2019 года составил 0,49% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.


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