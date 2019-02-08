08февраля 2019
пятница
|
Около 2,3 тыс жителей Подмосковья трудоустроили через службу занятости с начала 2019 года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Февраля 2019, 13:14
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой, что с начала текущего года в Московскую областную службу занятости населения подали 21000 заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости, всего за этот период были трудоустроены почти 2300 человек.
Забралова отметила, что из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 6700 человек, за информацией о положении на рынке труда – 9500 человек, за профессиональной ориентацией – 5100 человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках в январе 2019 года составила 14 тысяч вакансий, причем 78% – по рабочим профессиям.
Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец января 2019 года составил 0,49% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
ночью -3 -5 утром -3 -5
Котировки
Партнеры