13февраля 2019
среда
|
В Люберцах 16 февраля пройдет окружной образовательный форум
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Февраля 2019, 13:30
Как проинформировала пресс-служба Молодая гвардия Подмосковья, что окружной образовательный форум «Курсом Лидера» состоится в подмосковных Люберцах 16 февраля.
На базе средней образовательной школы №27 Люберец соберутся более 200 представителей активной молодежи Подмосковья: руководители и активисты общественных организаций, молодежный парламент Московской области, студенты, волонтеры и представители медиапространства региона.
Программа форума предлагает молодым людям пройти обучение и получить практические навыки по следующим направлениям: основы ведения избирательной кампании молодых кандидатов и развитие политического мышления, создание и реализация социальных проектов, позиционирование в социальных сетях и медиа пространстве, азы ораторского искусства и другие компетенции soft-skills. Кроме образовательного блока участники также смогут поучаствовать в интеллектуально-импровизационной игре «Л.О.М.».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -2 -4 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры