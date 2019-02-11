13февраля 2019
среда
|
40 подмосковных компаний представили продукцию на выставке «Продэкспо – 2019» в Москве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Февраля 2019, 13:35
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, что на международной выставке «Продэкспо – 2019», которая проходит на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве, свою продукцию на стендах представляют порядка 40 компаний из Московской области.
Разин отметил, что предприятия Московской области также активно участвуют в работе выставки, порядка 40 компаний представили свои стенды, а количество участников из Московской области исчисляется сотнями.
Выставка привлекает большое количество участников, в том числе и из-за рубежа. Это площадка создана для поиска новых контактов, новых компаньонов, новых проектов, и уже хорошо себя зарекомендовала с точки зрения потенциальных возможностей для роста бизнеса.
Разин уточнил, что для Московской области выставка также является одним из важных событий.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -2 -4 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры