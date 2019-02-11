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Труп неизвестного мужчины нашли в деревне Сергиево‑Посадского района
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Общество — 11 Февраля 2019, 13:36
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, что полиция устанавливает личность умершего мужчины в Сергиево-Посадском районе, на теле не были обнаружены внешние признаки насильственной смерти.
Отмечается, что накануне днем в деревне Рогачево Сергиево-Посадского района без внешних признаков насильственной смерти найден труп неизвестного мужчины 45-50 лет. Сейчас предпринимаются все возможные меры по установлению личности неизвестного.
Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Следственный отдел проводит проверку по данному факту.
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