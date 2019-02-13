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Смертность от сердечно‑сосудистых заболеваний снизилась в Подмосковье почти на 13%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2019, 13:14
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что примерно на 13% уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье по итогам прошлого года.
Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, что согласно данным Росстата, смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Московской области за период с января по декабрь 2018 года снизилась на 12,9%. В указанный период от этих заболеваний скончались на 4800 человек меньше, чем годом ранее.
По его словам, в Подмосковье наблюдается устойчивое снижение смертности от заболеваний системы кровообращения.
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