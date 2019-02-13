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Четырех красноухих черепах подбросили в городской парк Красногорска
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Общество — 13 Февраля 2019, 13:17
Как информируется на официальной странице муниципального автономного учреждения культуры «Парки Красногорска», что четырех живых черепах подбросили неизвестные в городской парк подмосковного Красногорска.
Отмечается, что сотрудники учреждения «Парки Красногорска» готовы отдать найденышей в добрые руки.
Красноухая черепаха (также называемая желтобрюхой) – самая распространенная среди любителей домашних черепах. Отличительной чертой такой черепахи является характерная красная полоса, которая начинается от глаз и продолжается по шее. Верхняя часть панциря у нее округлая и гладкая, панцирь оливково-зеленый с черными и желтыми линиями. Так как красноухая черепаха – это водный вид, то большую часть времени она проводит в воде, причем для комфортного существования вода должна быть пресной, чистой и теплой (выше 20 градусов).
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