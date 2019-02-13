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Жителей Подмосковья приглашают проголосовать за первоочередное благоустройство территорий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2019, 13:21
Как проинформировала пресс-служба министерства благоустройства Московской области, что на портале «Добродел» с 20 по 27 февраля состоится рейтинговое голосование по выбору территорий Подмосковья, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году.
В рейтинговом голосовании примут участие все муниципальные образования региона с населением свыше 20000 человек.
Отмечается, что жителям будет предложено несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании, из которых они должны будут выбрать одну. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2020 году.
В числе предлагаемых общественных территорий могут быть парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, набережные, центральные улицы и площади.
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