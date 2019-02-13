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МЖД индивидуально вводит в график поезда, задержанные из‑за сбоя на Курском направлении
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Общество — 13 Февраля 2019, 13:24
Как проинформировала пресс-служба МЖД, что Московская железная дорога принимает меры по введению в расписание пригородных поездов Курского направления, ведется работа с каждым задержанным поездом, чтобы сократить его опоздание.
Утром 13 февраля на станции «Царицыно» по техническим причинам остановился пригородный поезд Львовская – Нахабино. На место был оперативно отправлен ближайший к станции локомотив, который отбуксировал электричку.
Отмечается, что на период буксировки движение пригородных поездов в сторону Москвы было приостановлено. Соседние пути не использовались для объезда остановившегося электропоезда, так как они не оборудованы пригородными платформами, и маневр с объездом не позволил бы обеспечить посадку и высадку пассажиров.
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