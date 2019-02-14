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Цех по производству твердых сыров построят в Дмитровском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Февраля 2019, 13:15
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Дмитровский молочный завод» Любовь Лихачева подписали соглашение, согласно которому в подмосковном Дмитровском городском округе планируют построить цех по производству сыров твердых сортов проектной мощностью до 15 тонн продукции в сутки.
Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Инвестиции в проект АО «Дмитровский молочный завод» составят 575 миллионов рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать 70 новых рабочих мест.
Дмитровский молочный завод – это динамично развивающееся предприятие по производству молочной продукции, имеющее полный цикл производства. В настоящий момент завод производит около 100 наименований продукции.
Продукция предприятия экспортируется в такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, США и страны Евразийского экономического союза.
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