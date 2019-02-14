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Школьники Реутова приняли участие в викторине к 250‑летию баснописца Крылова
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Общество — 14 Февраля 2019, 13:18
Как сообщила координатор партпроекта «Городские библиотеки» Светлана Борисова, что около 30 школьников подмосковного Реутова приняли участие в викторине «Царство басни», посвященной 250-летию известного баснописца Ивана Крылова.
Мероприятие прошло в рамках реализации муниципального партийного проекта «Городские библиотеки» партии «Единая Россия» в одной из библиотек Реутова.
«Реутовские единороссы совместно с коллективами городских библиотек подготовили проект «В мире басен И.А. Крылова», который направлен на развитие коммуникативного, познавательного, речевого и художественного развития школьников нашего города.
По данным Реутовского информагентства, школьникам рассказали о детстве Крылова и предложили ответить на вопросы викторины, а также принять участие в творческом конкурсе.
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