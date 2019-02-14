14февраля 2019
четверг
|
Тепличный комплекс по производству овощных культур построят в Воскресенском районе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Февраля 2019, 13:24
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ТК Подмосковье» Валерий Мирошкин подписали соглашение в рамках Российского инвестиционного форума, согласно которому круглогодичный тепличный комплекс по производству овощных культур планируют построить в Воскресенском районе.
Целью соглашения является строительство круглогодичного тепличного комплекса и объектов необходимой инфраструктуры для создания высокоэффективного производства по выращиванию овощных и зеленных культур.
В рамках реализации данного проекта предполагается строительство и ввод в эксплуатацию теплиц и прочей необходимой инфраструктуры в 2020-2022 годах.
В рамках первой очереди проекта объем инвестиций превысит 10,1 миллиарда рублей. Благодаря его реализации будет создано более 530 рабочих мест.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -3 -5 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры