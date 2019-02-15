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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2019, 11:50
Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, что 15 февраля в столице прогнозируются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица, в связи с чем жителей столицы призывают быть внимательными и осторожными, автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.
Из-за неблагоприятных метеорологических явлений МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
15 февраля в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.
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