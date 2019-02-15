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Автобусы «Мострансавто» перевезли почти 1 млн человек на межрегиональных маршрутах за год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2019, 11:59
Как сообщила пресс-служба компании, что около 1 миллиона пассажиров перевезли автобусы «Мострансавто» по межрегиональным маршрутам по итогам прошедшего года.
Отмечается, что межрегиональных маршрутов у предприятия 27. Их общая протяженность – почти 3000 километров. Они проходят по Подмосковью и шести близлежащим регионам – Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областям.
Больше всего пассажиров – свыше 325 тысяч человек – перевезено на рейсах в Калужской области.
Межрегиональным маршрутам на предприятии уделяется особое внимание.
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