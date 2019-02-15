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Беспилотники помогли обнаружить 14 незаконных свалок в Подмосковье в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2019, 12:01
Как сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев, что самолеты малой авиации и дроны помогли выявить 14 незаконных свалок на территории Подмосковья в 2018 году.
Бизяев отметил, что воздушная техника, предоставленная региональным главком МЧС России, помогла выявить 14 незаконных свалок в Подмосковье. На данный момент Госадмтехнадзор не планирует закупать собственные беспилотники, но, возможно, в будущем возникнет такая потребность.
Бизяев подчеркнул, что большую помощь в выявлении свалок оказали жители Подмосковья, которые своевременно сообщали об этом в ведомство.
Ранее начальник Госадмтехнадзора Московской области сообщал, что в прошлом году на территории региона ликвидировали свыше 12000 несанкционированных свалок и навалов мусора.
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