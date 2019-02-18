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Крупную партию кормов для кошек и собак из Франции задержали в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Февраля 2019, 13:21
Как проинформировала пресс-служба ведомства, что специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление партии кормов для кошек и собак, поступившей в Московский регион из Франции.
Отмечается, что 07.02.2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ОOО «Атэк-Пресьер» было приостановлено перемещение партии корма для кошек и собак весом 6,492 тонны, поступившей из Франции.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что пункт 4 ветеринарного сертификата («Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов») не заверен печатью ветеринарной службы Франции (проставлен личный штамп врача-сертификатора).
Груз задержан до предоставления дополнительной информации и верных маркировочных этикеток от предприятия-производителя.
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