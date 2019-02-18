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Свежее мясо и консервы стали самыми популярными продуктами на «Ценопаде» в Наро‑Фоминске
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Общество — 18 Февраля 2019, 13:23
Как рассказала пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья, что самыми популярными продуктами у гостей ярмарки «Ценопад» в Наро-Фоминске стали мороженная и свежая рыба.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников отметил, что эти товары, как и многие другие, участвовали в акции «Ценопадный продукт», которая давно стала популярной не только среди покупателей, что закономерно – потребитель экономит до 70% благодаря тому, что товары в рамках акции продаются с минимальной торговой наценкой.
На «Ценопаде» в Наро-Фоминске было представлено более 20 товаров по специальной цене, среди которых – не только необходимые продукты ежедневного потребления, такие как мясо, колбасные изделия, молочная группа, но и эксклюзивные продукты – Черноморская барабулька, натуральные сладости на агар-агаре, чай, кедровые орехи и так далее.
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