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Бесплатная мобильная библиотека начала работать в автобусах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Февраля 2019, 13:26
Как сообщило «Мострансавто», что почти в 150 автобусах Московской области установили специальные постеры с QR-кодом, который можно просканировать и получить доступ в бесплатную мобильную библиотеку.
Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов подчеркнул, что до конца года мобильная библиотека появится во всех филиалах предприятия.
Отмечается, что со временем будут добавляться там новые книги. Следующее обновление планируется ко Дню Победы. Книжное собрание пополнится произведениями о Великой Отечественной войне. На данный момент в такой библиотеке, каждый читатель найдет для себя что-то интересное.
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