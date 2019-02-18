18февраля 2019
понедельник
|
Самую большую Луну года смогут наблюдать жители Московского региона в ночь на 19 февраля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Февраля 2019, 13:29
Как проинформировали в Московском планетарии, что в ночь на 19 февраля на небе взойдет самая большая Луна 2019 года, жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать суперлуние.
Суперлуние это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня.
В 2019 году всего два суперлуния. Одно уже произошло 21 января и совпало с полным затмением Луны.
Главное Суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году.
Полная Луна появится после 16 часов и к полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, Суперлуна будет сиять в созвездии Льва.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
вечером -7 -9 ночью -12 -14
Котировки
Партнеры