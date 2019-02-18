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Обрез гладкоствольного карабина 20 калибра изъяли у жителя Лобни
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Общество — 18 Февраля 2019, 13:32
Как проинформировали на сайте ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий на Букинском шоссе в Лобне задержали 46-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении оружия.
Отмечается, что при личном досмотре полицейскими обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гладкоствольным карабином. Согласно исследованию изъятое является обрезом гладкоствольного карабина 20 калибра, изготовленным самодельным способом, относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрела.
В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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