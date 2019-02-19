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Показатель УК Подмосковья по решению проблем жителей вырос на 8% за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Февраля 2019, 13:21
Как проинформировал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, что за прошедшую неделю на 8% увеличился показатель управляющих компаний Подмосковья по решению жалоб жителей на портале «Добродел».
На заседания правительства Московской области Рымар подчеркнул, что на 8% больше управляющие компании за прошлую неделю стали решать проблемы по жалобам на портале «Добродел».
Он подчеркнул, что за прошлую неделю было получено более 14000 жалоб от жителей на портале «Добродел», из них 60% относятся к некачественной деятельности управляющих компаний. Жалобы связаны, в том числе, с протечкой кровли, наледью и сосульками на кровле, ненадлежащим состоянием подъездов и лифтов, неисправностью дверей в местах общественного пользования.
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