19февраля 2019
вторник
|
Более 1,5 тыс детских игровых площадок установят и обновят в Подмосковье в 2019 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Февраля 2019, 13:27
Как проинформировала пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова, что в текущем году на территории Подмосковья по губернаторской программе планируется установить не менее 246 современных детских игровых площадок, еще свыше 1300 таких объектов будет установлено и модернизировано в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.
В данный момент на основании обращений жителей формируются адресные списки для установки новых детских площадок.
Все игровые площадки оборудуются специальным ударопоглощающим резиновым покрытием, удобными и интересными игровыми элементами. Также на них устанавливается наружное освещение и камеры видеонаблюдения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры