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Уже более 55 тысяч детей Подмосковья зачислили в первый класс
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Февраля 2019, 13:31
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что в Подмосковье в первый класс уже зачислено более 55000 детей, запись началась с 1 февраля.
Забаралова отметила, что до конца июня родители первоклассников могут записать детей в школы по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных мест – в любую понравившуюся школу.
Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители. Процедура осуществляется через региональный портал госуслуг, она довольно проста и понятна. После прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов, сделать это следует в течение трех рабочих дней.
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