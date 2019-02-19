19февраля 2019
вторник
|
Почти 10% годового плана по вводу жилья в эксплуатацию выполнили в новой Москве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Февраля 2019, 13:34
Как сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы, что в Троицком и Новомосковском округах активно вводятся в эксплуатацию объекты жилой недвижимости, с начала текущего года уже ввели почти 170000 квадратных метров жилья.
Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что с начала 2019 года ввели 167000 квадратных метров жилья. Это почти 10% от нашего годового плана..
По его мнению, несмотря на то, что спрос на жилье в новостройках ТиНАО продолжает оставаться стабильно высоким, дефицита нет.
Также глава департамента добавил, что параллельно со строительством жилья продолжают активно развивать на новых территориях и социальную инфраструктуру.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры