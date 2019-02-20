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Следствие ходатайствует об аресте и. о. главы Дзержинского, подозреваемого в коррупции
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Февраля 2019, 13:14
Как рассказала представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, что следствие ходатайствует перед судом об аресте исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского, бывшего главы Пушкинского района Сергея Грибинюченко, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Отмечается, что 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Подмосковье Грибинюченко получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20000 долларов США.
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района.
После получения незаконного денежного вознаграждения Грибинюченко был задержан.
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