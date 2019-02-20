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В Подольске определили победителей турнира по пулевой стрельбе
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Общество — 20 Февраля 2019, 13:21
Как информируется на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковном Подольске состоялся турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, в котором приняли участие 12 человек, победу одержал Матвей Никитин.
Отмечается, что в поселке Дубровицы 19 февраля 2019 года в стрелково-спортивном клубе «Дубрава» состоялся турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире принимали участие 12 стрелков. Первое место у Матвея Никитина.
Второе место у Екатерины Сабировой, третье – у Дмитрия Кириллова.
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