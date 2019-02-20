20февраля 2019
среда
|
На автотрассе А‑107 в Подольске образовалась пробка длиной более 2 км
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Февраля 2019, 13:23
Согласно данным «Яндекс.Пробки» в подмосковном Подольске на автотрассе А-107 утром 20 февраля образовалась пробка длиной более 2 километров.
По данным сервиса, на 11:16 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения – 2 километра в час.
Также движение затруднено в центре Подольска. Пробка длиной более 2 километров образовалась от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером 0 +2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры