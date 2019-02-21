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Мособлдума приняла отчет губернатора о результатах деятельности правительства за 2018 год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2019, 13:11
Депутаты Московской областной думы 21 февраля приняли отчет губернатора Подмосковья о результатах деятельности регионального правительства в 2018 году.
29 января 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Оно стало седьмым по счету и первым после сентябрьских выборов, получив название «Новая пятилетка». В общении Воробьев также рассказал о планах развития региона на ближайшие пять лет.
Ранее депутаты Мособлдумы утвердили перечень вопросов к отчету губернатора о результатах деятельности правительства Московской области за 2018 год. В перечень вошло 32 вопроса по приоритетным сферам: образованию, здравоохранению, сферам ЖКХ и строительства, и другим.
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