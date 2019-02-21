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Энергетики Подмосковья перешли на режим повышенной готовности из‑за снегопада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2019, 13:13
Как информируется в Twitter-аккаунте компании «Мособлэнерго», что они 21 февраля ввели режим повышенной готовности из-за снегопада.
По прогнозам синоптиков, днем 21 февраля в Московской области облачно, снег, гололедица. Температура воздуха минус 5-1 градус. Ветер западный, северо-западный 6-12 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков - 1,9 миллиметра.
Отмечается, что на сетях, находящихся в зоне обслуживания АО «Мособлэнерго», введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением метеорологических условий.
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