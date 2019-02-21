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260 законов приняла Мособлдума в 2018 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2019, 13:17
Как рассказал в ходе заседания парламента председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, что в 2018 году депутаты Московской областной думы приняли 260 законов, также утверждено более 1000 постановлений и решений.
Брынцалов 21 февраля подвел итоги деятельности Мособлдумы за прошедший год.
Брынцалов подчеркнул, что в 2018 году Московской областной думой было проведено 31 заседание, на которых принято 260 законов регионального уровня.
Он добавил, что Мособлдума рассмотрела за год 372 вопроса, утверждено более 1 тысячи постановлений и решений.
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