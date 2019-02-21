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Усадьбу в Красногорске планируют благоустроить к осени 2020 года
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Общество — 21 Февраля 2019, 13:19
Как проинформировала глава городского округа Эльмира Хаймурзина, что усадьбу «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске планируют привести в порядок к осени 2020 года, все работы согласованы с Минкультуры РФ и агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Отмечается, что на встрече главы городского округа Красногорск с жителями, которая прошла 20 февраля во Дворце культуры «Опалиха», одна из участниц задала вопрос о планах на реставрацию одного из флигелей усадьбы «Знаменское-Губайлово».
Хаймурзина подчеркнула, что планируется приведение в порядок всех пяти зданий и помещений, которые входят в усадебный комплекс, а также всей прилегающей территории.
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