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Врачи в Реутове удалили крупный хрящевой нарост через микропроколы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2019, 13:23
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, что 30-летний мужчина обратился в городскую больницу подмосковного Реутова с жалобами на острые боли при сгибе колена, после осмотра врачи диагностировали у него крупный хрящевой нарост, который удалили с помощью микропрокола.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отметил, что современной и безопасной методикой удаления хондромных тел - хрящевых наростов - является артроскопическая хирургия. В ее основе лежит малоинвазивный доступ к суставу через два микропрокола.
Пациент был госпитализирован в травматолого-ортопедическое отделение Реутовской больницы, 14 февраля ему была выполнена малоинвазивная артроскопическая операция.
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