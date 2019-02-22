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Два детских сада достроят в Ивантеевке в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Февраля 2019, 13:06
Как проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что в подмосковной Ивантеевке в текущем году планируют закончить строительство двух дошкольных образовательных учреждений, в самом городе ведется активное строительство бюджетных объектов.
Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев принял участие в отчетном мероприятии главы городского округа Ивантеевка Максима Красноцветова в Доме культуры «Юбилейный».
Он отметил, что в прошлом году введена в эксплуатацию школа на 825 мест, в 2019 году планируется завершение строительства двух дошкольных образовательных учреждений.
Участие в отчетном докладе также приняли члены городского совета депутатов, ветераны, представители общественных организаций и объединений, жители городского округа.
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