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Два детских сада достроят в Ивантеевке в 2019 году

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Общество — 22 Февраля 2019, 13:06

Как проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что в подмосковной Ивантеевке в текущем году планируют закончить строительство двух дошкольных образовательных учреждений, в самом городе ведется активное строительство бюджетных объектов.

Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев принял участие в отчетном мероприятии главы городского округа Ивантеевка Максима Красноцветова в Доме культуры «Юбилейный».

Он отметил, что в прошлом году введена в эксплуатацию школа на 825 мест, в 2019 году планируется завершение строительства двух дошкольных образовательных учреждений.

Участие в отчетном докладе также приняли члены городского совета депутатов, ветераны, представители общественных организаций и объединений, жители городского округа.

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