22февраля 2019
пятница
|
УФАС Подмосковья выявило нарушения при организации торгов по продаже имущества должника
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Февраля 2019, 13:08
Как проинформировала пресс-служба ведомства, что комиссия подмосковного УФАС России рассмотрела и признала обоснованными жалобы ООО «Прогресс» и индивидуального предпринимателя на действия ООО «Международная антикризисная компания» при организации и проведении торгов в электронной форме по продаже имущества должника.
Согласно доводам жалоб, организатор торгов в описании лотов неверно сообщил наименование дебитора. Вместо ООО «Строймаштехнология» указал права требования к ООО «СервисТрансКлининг». В связи с неверным указанием дебитора неправомерно определены победители торгов по данным лотам.
ООО «МАК» выданы обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
вечером -9 -11 ночью -11 -13
Котировки
Партнеры