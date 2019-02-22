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Более 33 тыс звонков по лекарствам поступило в Минздрав Подмосковья в 2018 году
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Общество — 22 Февраля 2019, 13:10
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что более 33000 звонков по лекарствам поступило на горячую линию Минздрава области в 2018 году, в регионе особое внимание уделяется обеспечению жителей льготными препаратами.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев подчеркнул, что по итогам 2018 году на горячую линию по лекарственному обеспечению министерства здравоохранения Московской области поступило более 33000 обращений по вопросам выдачи лекарств льготным категориям граждан.
По его словам, большинство звонков касались вопросов обеспечения лекарственными препаратами, в частности, их наличия в аптечных учреждениях, часть носили справочный характер (график поставки, уточнения по режиму работы).
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