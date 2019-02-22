22февраля 2019
пятница
|
Двор перед домом ветерана ВОВ в Чехове очистили от снега в рамках акции Госадмтехнадзора
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Февраля 2019, 13:19
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья очистили от снега и наледи двор перед домом ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в частном секторе Чехова.
С начала снегопадов Госадмтехнадзор проводит социальную акцию «Тропинка к дому», в ходе которой инспекторы ведомства и общественники помогают одиноко проживающим жителям почтенного возраста и труженикам тыла ВОВ.
Лучшей наградой инспекторам стали теплые слова пенсионерки, которая поблагодарила участников акции за такую простую и очень своевременную помощь. Инспекторы пожелали Уколовой крепкого здоровья и пообещали еще не раз ее навестить.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
вечером -9 -11 ночью -11 -13
Котировки
Партнеры