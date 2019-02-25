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Компания МУП «СЕЗ» Подольска заняла 2 место в окружном конкурсе по ремонту подъездов
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Общество — 25 Февраля 2019, 12:16
Как информируется в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте», что управляющая компания МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск подмосковного Подольска заняла второе место в конкурсе ремонта подъездов в округе.
Отмечается, что управляющая компания МУП «СЕЗ» с 2015 года осуществляет плановый ремонт подъездов многоквартирных домов. В первом году было отремонтировано 5 подъездов. В следующем 40, в 2017 году – 80 подъездов, а в 2018 – уже 111.
Второго марта в МУП «СЕЗ» совместно с представителями Государственной жилищной инспекции будет проходить День открытых дверей по теме эксплуатации газового оборудования. Принять участие смогут все желающие с 10:00 до 15:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №7А, 3 этаж, зал заседаний.
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