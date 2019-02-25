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В Подольске планируют установить памятник основателю хореографической студии
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Общество — 25 Февраля 2019, 12:18
Как рассказала одна из организаторов установки памятника, что в подмосковном Подольске собираются установить памятник основателю хореографической студии «Грезы» Татьяне Фофоновой.
На данный момент осуществляется сбор средства на создание монумента.
Фофонова была балетмейстером, заслуженным работником культуры Московской области, создателем образцового коллектива «Хореографическая студия «Грезы» в Доме культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовск. Она умерла в начале 2018 года.
Отмечается, что сбором средств на установку данного памятника занимается инициативная группа выпускников. Для этого на имя дочери Фофоновой открыли счет. В настоящее время необходимо собрать один миллион рублей. На текущий момент есть порядка 270000 рублей.
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