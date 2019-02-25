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Около 100 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Люберцах за неделю
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Общество — 25 Февраля 2019, 12:21
Как проинформировал глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании 25 февраля, что в подмосковных Люберцах за прошедшую неделю установили 97 контейнеров для раздельного сбора мусора.
Ружицкий подчеркнул, что с 18 по 24 февраля в городском округе Люберцы региональный оператор продолжил устанавливать синие контейнеры для «чистых» отходов и серые – для «грязных». Установлено 56 синих контейнеров и 41 серый контейнер.
Он добавил, что за этот период к уборке Люберец привлекли 114 единиц спецтехники, более 900 человек. Вывезли около 4000 кубических метров снега, использовали 2,5 тонны реагентов.
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