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Антивандальную сетку против расклейки объявлений установили на ж/д станции «Люберцы‑1»
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Общество — 25 Февраля 2019, 12:30
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании 25 февраля, что антивандальное ограждение установили возле железнодорожной станции «Люберцы-1» подмосковных Люберец для борьбы с расклейкой незаконной рекламой.
Ружицкий подчеркнул, что на станции «Люберцы-1» осуществлены работы по обустройству антивандального ограждения. Данный вид применят на всех станциях в городском округе Люберцы. Стоит отметить, что реклама за 6 дней не появилась на данном участке.
Он добавил, что на данный момент на особом контроле находятся подземные пешеходные переходы – уборку снега и грязи проводят ежедневно не менее трех раз за день.
Также с 18 по 24 февраля на дорогах горокруга заделали ямы общей площадью 130 квадратных метров.
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