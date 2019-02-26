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Рузу включили в топ‑5 малых городов для путешествий в праздничные выходные марта
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Общество — 26 Февраля 2019, 13:19
Как проинформировала пресс-служба российского сервиса бронирования отелей Tvil.ru, что подмосковная Руза попала в пятерку рейтинга малых городов для путешествий на 8 Марта.
Отмечается, что Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Бахчисарай в Крыму, Байкальск в Иркутской области и Руза в Московской области входят в первую пятерку популярных у туристов малых городов для поездок на праздник 8 Марта.
С 4 по 10 марта пройдет Масленичная неделя, которую с размахом отмечают в городах «Золотого кольца России» – Суздале и Переславле-Залесском.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в малых городах на праздничные выходные марта.
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