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Жительница Химок незаконно зарегистрировала в своей квартире 16 иностранцев
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Общество — 26 Февраля 2019, 13:22
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что жительница подмосковных Химок незаконно зарегистрировала 16 иностранных граждан в своей квартире, но места для временного проживания им не предоставила.
Отмечается, в ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ участковые уполномоченные УМВД России по городскому округу Химки проверили квартиру на улице Лавочкина.
Сотрудники полиции выяснили, что 32-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 16 уроженцев ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставила. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ».
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