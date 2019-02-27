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Около 30 участков уличного освещения восстановили в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2019, 13:19
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что по предписанию Госадмтехнадзора Подмосковья около 29 участков уличного освещения восстановили в области за неделю.
Отмечается, что в рамках ежедневной надзорной деятельности инспекторы Госадмтехнадзора Московской области контролируют качество освещения общественных пространств в муниципалитетах региона. За неделю по предписаниям сотрудников надзорного ведомства приведено в порядок 29 участков линий уличного освещения.
Надзорное ведомство также реагирует на сообщения жителей Подмосковья в соцсетях по вопросам освещения. Так, за неделю были проведены проверки по 7 сигналам от людей, сетующих на неисправное освещение. По всем из них были приняты меры, освещение восстановлено.
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