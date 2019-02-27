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Более 20 городских округов создали в Подмосковье с 2014 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2019, 13:21
Как рассказала заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная, что с 2014 года количество городских округов на территории Московской области выросло с 36 до 58.
Нагорная отметила, что к 2019 году на территории Московской области находится 58 городских округов и семь муниципальных районов.
Она подчеркнула, что в Московской области инициаторами формирования городских округов на территории районов выступают органы местного самоуправления.
По ее словам инициатива всегда исходит от органов местного самоуправления. Инициаторами формирования городских округов, как правило, выступают либо главы районов, либо советы депутатов муниципального района.
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