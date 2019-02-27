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В Подольске выявили более 500 нарушений правил дорожного движения за прошедшую неделю
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Общество — 27 Февраля 2019, 13:25
Как информируется в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что сотрудники ГИБДД Подольска выявили более 500 нарушений правил дорожного движения на территории горокруга за прошедшую неделю.
Отмечается, чтос 19 по 26 февраля по линии ОГИБДД в Подольске при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено более 500 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Также сотрудниками ГИБДД было выявлено 165 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств, а с улиц округа эвакуировали более 50 автомобилей. Сумма назначенных штрафов составила более 240000 рублей.
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